Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in der Region hat Donald Trump Unterstützer – und es sind beileibe nicht nur Amerikaner: Während in Washington die Anhänger des abgewählten Präsidenten am Mittwochabend wütend zum Capitol marschierten, hat eine Gruppe von 45 Personen unweit des Flugplatzes auf der Alten Autobahn bei Ramstein für ihr Idol demonstriert.

Um den US-Präsidenten Donald Trump zu unterstützen, versammelten sich die Demonstranten gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz der Privatstraße des Bundes in der Nähe