Wenn sich die Bürger in der Westpfalz um eins nicht sorgen müssen, so ist es ihr Trinkwasser. Besonders einer der Hauptlieferanten kann im wahrsten Wortsinne aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem wird ein weiterer Quell angezapft, der schon seit 24 Jahren unweit von Miesau in sanftem Schlummer liegt. Warum er erst jetzt erwacht und wie viele Fußballfelder sich damit unter Wasser setzen ließen.

Und wo genau wird bald die Pumpe stampfen? Doch wohl kaum direkt vorm Domizil der Kübelberger Schäferhunde-Freunde, oder? Nein, ganz sicher nicht. Immerhin gibt’s dort schon