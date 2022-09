Musiker die mit ihren Instrumenten auf der Straße stehen und voller Freude aufspielen, einfach so und der Musik wegen, das erlebt man nicht alle Tage. In Heiligenmoschel, Schallodenbach, Katzweiler, Mehlbach, Otterbach und Otterberg ist es geschehen – bei der Sternwanderung des Musikvereins Schneckenhausen.

Zwar schlossen sich nur wenige Menschen den wandernden Musikern und ihrem Bollerwagen an, um anschließend bis nach Schneckenhausen zu laufen. Dort war es dennoch ziemlich voll. Auf der Bühne in der Festhalle war es sogar rappelvoll. „Ich habe die Musikerinnen und Musiker nicht gezählt. Es waren 55 bis 60 die gemeinsam gespielt haben“, sagt David Punstein, Leiter des Musikvereins (MV) Schneckenhausen, über das volle Klangerlebnis. Er selbst hat gar nicht mehr auf die Bühne gepasst. Er dirigierte auf einem Stuhl stehend vom Saal aus. Oben war nicht nur sein Orchester. Die Freunde des MV Kollweiler hatten sich eingefunden und waren mit von der Partie.

Im Saal und zwischen den Musikern war – wie schon den ganzen Tag in den Orten und auf der Straße – ein Kamerateam aus München dabei. „Schon cool“, meint Punstein mit Blick auf das Entstehen eines professionellen Films über die Sternenwanderung des MV Schneckenhausen. Der Berliner Bundesmusikverband für Chor und Orchester hat den Film in Auftrag gegeben. Er soll demnächst als Werbung für die Amateurmusik in Deutschland gezeigt werden.

Im Frühsommer wieder

Ob die Werbung in eigener Sache, zu der auch die großen Banner „Musiker sind vielfältig“ zählen, Früchte trägt und neue angehende junge oder ältere Musiker den MV verstärken, muss sich nun zeigen. Für die Erwachsenenbläserklasse gibt es auf jeden Fall schon Interessenten. Sie bietet eine gute Gelegenheit, auf Augenhöhe endlich ein Instrument zu erlernen oder das Musizieren aus der eigenen Jugendzeit wieder aufzunehmen.

Thomas Brenner, verantwortlich für das Fotoshooting und die Fotos auf den Bannern, hatte es sich übrigens nicht nehmen lassen, selbst in Schneckenhausen vorbeizuschauen. „Es war ein toller Tag, der nach Wiederholung verlangt“, sagt David Punstein und fasst dabei die erlebte Stimmung und die geäußerten Stimmen – draußen auf der Straße und in den Reihen des Musikvereins – zusammen. Nächstes Jahr im Frühsommer will der MV Schneckenhausen mit der Musik wieder zu den Menschen gehen.