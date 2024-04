Die Grünen werden keinen Kandidaten für die Stadtbürgermeisterwahl am 9. Juni ins Rennen schicken. Auf Platz eins ihrer Liste für den Otterberger Stadtrat steht die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Markus.

Es sei gleich definitiv klar gewesen, dass es keinen Bewerber für den Bürgermeisterposten geben würde, sagt Birgit Markus. Die Grünen hätten in der Wallonenstadt wohl auch keine Chance auf einen Wahlerfolg gehabt, wie sie meint.

Momentan verfügt die Partei über drei Sitze im Stadtrat. Zwei Mandatsträgerinnen davon treten auf den vordersten Plätzen an. Neben Birgit Markus ist das Jutta Neißer, die momentane Fraktionsvorsitzende. Beide Frauen haben den Grünen-Ortsverband Otterbach-Otterberg 2010 mitgegründet. Die 68-jährige Markus, die auch Vorstandsmitglied des Ortsverbandes ist, engagiert sich seit 2019 im Stadtrat. „Ich halte die Arbeit in den Gemeinderäten für besonders wichtig, denn dort werden die Entscheidungen getroffen, die direkten Einfluss auf das Lebensumfeld der Menschen haben“, stellt die Spitzenkandidatin fest. „Hier wird entschieden, ob es gute Spielplätze oder Angebote für die Jugend gibt, ob bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird und ob das Stadtzentrum ein attraktiver Treffpunkt für Jung und Alt werden kann.“

Andreas Markus nur auf Platz 14

Bereits seit 2014 ist Neißer im Stadtrat aktiv. „Meine Motivation für das kommunalpolitische Engagement liegt in der sich dadurch bietenden Möglichkeit, meine Umwelt mitzugestalten, sei es dadurch, Naturschutzmaßnahmen umzusetzen oder bei der baulichen Entwicklung der Stadt mitreden zu können“, betont die 54-jährige Verwaltungsfachwirtin. Andreas Markus, derzeit das dritte Fraktionsmitglied, ist nur noch auf Platz 14 der Liste zu finden. „Nach nun 44 Jahren Engagement für die Grünen, zumeist in führenden Positionen, ist es nun Zeit, sich verstärkt auch anderen Dingen zu widmen“, findet der 74-Jährige.

Auf Platz drei ist Manfred Barthen zu finden. Der 71-jährige Förderschullehrer in Rente engagiert sich schon seit mehreren Jahren bei der Otterberger Stube. Mit Barbara Urbanczyk, 67 Jahre und gelernte Erzieherin, sowie mit Susanne Matissek, 69 Jahre und frühere Gymnasiallehrerin, folgen zwei weitere Frauen. Insgesamt sind diese sowieso in der Mehrheit: Elf der Plätze sind mit Frauen besetzt. „Wir freuen uns, dass die Grünen mit ihren Themen viele Frauen ansprechen und sich dies auch in der Bereitschaft zu kandidieren zeigt“, meint Birgit Markus dazu.

Liste der Grünen

1. Birgit Markus, 2. Jutta Neißer, 3. Manfred Barthen, 4. Barbara Urbanczyk, 5. Susanne Matissek, 6. Kati Punstein, 7. Alice Mayer, 8. Lieselotte Barthen, 9. Barbara Ruof-Punstein, 10. Reinhard Schönherr-Dhom, 11. Friederike Bacmeister, 12. Perwin Karla Mayer, 13. Hannelore Bösen, 14. Andreas Markus