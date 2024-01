Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst vor einer Woche sorgten sich so manche Eltern, ob ihr Nachwuchs wegen der angekündigten Bauernproteste in die Schule gelangen kann. Und jetzt rief die Gewerkschaft Verdi Busfahrer zum Streik auf. Wie wirkte sich das am Montag im Kreis aus?

Kommt der Bus oder kommt er nicht? Ein Blick in die App des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) konnte diese Frage für die einzelnen Buslinien am Sonntagabend und auch am Montagmorgen nicht genau beantworten.