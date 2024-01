Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Eisregen am Mittwoch folgte der Schnee: Dieser machte am Donnerstag vor allem dem Schwerlastverkehr auf den Autobahnen im Kreisgebiet zu schaffen. Viele Lkw standen quer. Verletzt wurde offenbar niemand.

So war die Autobahn 6 ab der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim von morgens bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Grund waren laut Polizei mehrere querstehende Lkw. Daneben war in Höhe