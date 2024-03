KOTTWEILER-SCHWANDEN. Die CDU Kottweiler-Schwanden hat Roland Palm einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Wahl des Ortsbürgermeisters nominiert.

Palm stammt aus Kottweiler-Schwanden und war dort bereits von 2009 bis 2014 Ortsbürgermeister. Seit zehn Jahren ist der selbstständige Vermögensberater ehrenamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Er ist mit seiner Ehefrau Judith verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist dreifacher Opa.

Die Mitgliederversammlung hat laut CDU insgesamt 34 Personen für die Gemeinderatsliste nominiert, davon 16 für die direkte Liste und nochmals 18 Leute für die Ersatzliste. Er freue sich, dass vor der Listenaufstellung noch insgesamt neun Personen in die CDU eingetreten seien, so CDU-Ortsvorsitzender Florian Schaan. Die Liste spiegele eine starke Mischung aus neuen Leuten und erfahrenen Ratsmitgliedern wider. Dass Roland Palm als Bürgermeisterkandidat antrete, habe nochmals für Schwung gesorgt. Die Mitgliederversammlung habe dies mit einem einstimmigen Votum goutiert. „Roland ist genau der Richtige für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er wird mit seiner zehnjährigen Erfahrung als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und als Vorsitzender der LAG Westrich Glantal mit seinem guten Netzwerk Projekte im Rahmen der Dorferneuerung zügig voranbringen“ , so Schaan.

Kandidatenliste

1. Roland Palm , 2. Eddy Vereecke , 3. Achim Schmitz , 4. Florian Schaan, 5. Martina Scherne, 6. Ralf Lenhart, 7. Jörg Winter, 8. Jens Vereecke, 9. Michael Leonhard, 10. Katrin Scherne, 11. Simon Urschel, 12. Lea Lutz, 13. Sascha Konrad, 14. Philipp Hagner, 15. Claudia Stuber, 16. Sören Gibs, 17. Michael Dyck, 18. Alexander Oldenburger, 19. Adriane Vereecke, 20. Iris Kneller-Schröck (es folgen weitere zwölf Namen).