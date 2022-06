Für Fans ist die Retro Games Convention, kurz RetroGamesCon, ein absolutes Muss. Hier dreht sich alles um technisches Spielvergnügen aus den Jahren zwischen 1970 und 2000. Nach der Premiere im vergangenen Jahr kommt sie am Samstag zum zweiten Mal ins Congress Center Ramstein.

Im großen Saal des Hauses befindet sich die Hauptausstellung. Hier werden Videospiele, Heimcomputer und Konsolen aus den besagten vier Jahrzehnten gezeigt und verkauft. Mit dabei sind Commodore 64, Amiga 500, Atari-Spiele sowie verschiedene Konsolen von Sega, Sony und Nintendo. Auch Zubehör wie Sammel- und Actionfiguren, Werbematerialien und vieles mehr, das die Kindheit und Jugend von heute Erwachsenen geprägt hat, darf natürlich nicht fehlen.

Von der Spielekonsole bis zum Zauberwürfel

Dass sich bei diesem Anblick viele Besucher zurückerinnern, weiß Bernd Kühn. Er steht gemeinsam mit Torsten Heger als Veranstalter hinter diesem Tag, an dem er auch begeisterte Sammler, Fangruppen und Computerspieler in ihren jeweiligen Rollenkostümen erwartet. Möglicherweise schaut die Künstlerin Tina Panther mit ihrem DeLorean aus dem Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ vorbei. Bringt sie dieses Auto mit, kann es im Außenbereich bestaunt werden.

Im oberen und unteren Foyer präsentieren weitere Aussteller ihre „Schätze“ und es wird einen Bereich mit Spielkonsolen, Röhrenfernsehern und klassischen Brett- und Gesellschaftsspielen geben. Nicht fehlen werden dabei die Mario-Kart-Carrera-Bahn, Zauberwürfel und Lego-Bausteine. Zum Rahmenprogramm gehören Turniere und ein Quiz, bei dem kleine Gewinne winken. Außerdem werden Sammelobjekte versteigert, die Aussteller gestiftet haben. Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebshilfe.

Karten gibt es für sechs Euro vor Ort, ein Vorverkauf wird nicht angeboten.

Info

RetroGamesCon am Samstag, 11. Juni, 11 bis 16 Uhr, im Congress Center Ramstein