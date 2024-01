Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stephan Kaiser ist seit Oktober neuer Pächter des Restaurants Pirsch in Ramstein. Eine plötzliche Krankheit bestärkte den gebürtigen Niedermohrer in seinem radikalen Richtungswechsel. Nach einem Jahr Pause wagte er den Neustart in seiner Heimat. Für den Sommer hat er bereits Erweiterungspläne.

Er war bis vor einem guten Jahr zuständig für Restaurants sowie Bars in Frankfurt am Main mit bis zu 800 Sitzplätzen und kochte schon in Israel. Stephan Kaiser, 38 Jahre alt,