Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer seine Post normalerweise in den gelben Briefkasten an der Stettiner Straße im Landstuhler Stadtteil Atzel geworfen hat, blickt nun auf eine leere Hauswand. Der Kasten ist weg. Postkunden müssen jetzt einen deutlich weiteren Weg zurücklegen. Was die Post dazu sagt.

Ohne eine Ankündigung hat die Deutsche Post einen Briefkasten auf der Atzel entfernt. Bei einigen Bürgern sorgt diese Entscheidung für Unverständnis. „Wir haben zufällig