„Nutzen statt Entsorgen“ lautet das Motto der Pflanzentauschbörse in Johanniskreuz. Neben dem Tauschen von Saatgut und Ablegern geht auch selten jemand ohne gute Tipps nach Hause.

Am Sonntag, 14. April, 11 bis 17 Uhr, findet am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz die Pflanzentauschbörse statt. Gartenbegeisterte und all jene die nie genug Pflanzen haben können, treffen sich, um überschüssige Setzlinge, Ableger, Saatgut von Zier- und Nutzpflanzen oder Gehölze zu tauschen. Wer nichts zu tauschen hat, kann sich gegen kleines Geld mit Gartenschätzen versorgen, die in anderen Gärten einfach zu üppig gewachsen sind und nun ein neues Zuhause suchen.

Bei der Börse steht obendrein der Austausch unter Gartenfreunden sowie das Miteinander zwischen Experten und Neulingen deutlich im Vordergrund. Ohne einen Rat, einen guten Tipp, geht hier selten jemand nach Hause und ohne ergatterte Gartenschätze auch nicht.

Unterstützung für Aktion Klima-Bäume

Außerdem bietet das Haus der Nachhaltigkeit bei der Pflanzentauschbörse heimische Sträucher zu einem Unkostenbeitrag von vier Euro an. Das Geld fließt in die Aktion Klima-Bäume, bei der Gemeinden in der Pfalz ein Klimabaum geschenkt wird.

Die Idylle rund um das Haus der Nachhaltigkeit mit Kräutergarten, Teichanlage oder auch der kleine Waldladen runden das sonntägliche Börsenerlebnis mitten im Pfälzerwald ab.

Info

Die Börse ist für alle kostenlos. Wer so viele Pflanzen abzugeben hat, dass er einen eigenen Stand betreiben möchte, kann das ebenfalls kostenlos tun, wird aber gebeten, sich online unter hdn.wald.rlp.de/veranstaltungen anzumelden. Tische, Stühle und Marktschirme müssen selbst mitgebracht werden , die abzugebenden Pflanzen sollten getopft sein.