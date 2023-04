Die Vorplanung zur Neugestaltung des Ortseingangs „Ost“ wurde im März an ein Ingenieurbüro vergeben. So entstand ein erster Entwurf mit einer groben Kostenschätzung. Dieser wird für den Zuschussantrag für die Städtebauförderung benötigt.

Mit einigen Änderungen wurde der Vorentwurf in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstagabend beschlossen, berichtet Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG) auf Anfrage. Auf dem Areal der alten Wasserpumpstation sei eine zur Hälfte naturbelassene Fläche geplant, die lediglich einmal pro Jahr gemäht werden sollte. Dafür werde die vorgesehene Sitzgruppe Richtung Otterstraße vorgezogen. Auf dem hinteren Teil des Geländes sehe die Planung jetzt auch das Pflanzen von Obstbäumen vor, erläuterte der Bürgermeister. Ein Sandsteinfindling mit dem Ortsnamen werde das Erscheinungsbild am Ortseingang prägen. Außerdem seien Informationstafeln vorgesehen, die Gästen eine Orientierung im Ort erleichtern sollten. Die grobe Kostenschätzung des Büros Werkplan belaufe sich auf etwa 250.000 Euro. Dabei seien eventuelle Fördergelder noch nicht eingerechnet.