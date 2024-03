Mit Kathrin Wolf bewirbt sich eine parteilose Einzelkandidatin um den Posten als Ortsbürgermeisterin. Unterstützt wird sie von einer neuen Wählergruppe.

Wolf ist 35 Jahre alt, verheiratet und als Fachleiterin am Studienseminar für Grundschulen tätig. Kommunalpolitisch war sie bis jetzt nicht aktiv: „Mich hat da immer die Parteienlandschaft gestört“, meint sie. Doch als sich ab dem vergangenen Jahr allmählich eine neue Wählergruppe formierte, war für sie schnell klar, dass sie sich davon angesprochen fühlt und mitmachen will: „Meine Heimat liegt mir am Herzen“, meint sie über den Ort, in dem sie aufgewachsen ist, noch immer lebt und in dessen Gemeinschaft sie sich einbringt. Dank der Straußjugend, der kirchlichen Jugendarbeit und Vereinskursen dürfte sie so manchem in Reichenbach-Steegen schon bekannt sein. Die Motivation für die Ortsbürgermeisterkandidatur entstand letztlich über die Wählergruppe. Wolf hat sich dann erst einmal mit dem Gedanken befasst, sich eingelesen und war sich letztlich sicher, dass sie sich ein solches Engagement vorstellen könnte. Um als Einzelbewerberin antreten zu können, musste sie mindestens 30 Unterschriften sammeln, was aber kein Problem gewesen sei.

Wichtig ist Wolf, eine bürgernahe Dorfentwicklung voranzubringen, das Ganze transparent und offen zu gestalten. „Ich habe kein vorgefertigtes Konzept, das ich durchbringen will“, sagt die 35-Jährige in Hinblick auf ihre Ziele als mögliche Ortsbürgermeisterin. Vielmehr wolle sie das zusammen mit dem Gemeinderat und den Bürgern erarbeiten. Natürlich gebe es aber Vorhaben, die schon auf dem Tisch lägen, die positiv vorangebracht werden müssten, sei es nun im Bereich der Bildung, Kultur, Wirtschaft oder Freizeit. Dazu zählt sie beispielsweise den Ausbau der Kindertagesstätte.

Wolf ist auch Spitzenkandidatin der Wählergruppe

Kathrin Wolf steht auch auf Platz eins der Gemeinderatsliste der Wählergruppe, weshalb diese von Gesetzes wegen seit der Aufstellungsversammlung Wählergruppe Wolf heißt. Auf den weiteren Plätzen sind zu finden: Ditmar Andes, Andreas Wolf, Steffen Natter, Dirk Gibs, Stefan Weisenstein, Christa Schmidt, Erhard Helfenstein, Dieter Schäfer, Felix Held, Mark Rheinheimer, Katja Demler, Martin Sedlmeier, Kurt Kaiser, Michael Mersinger und Inge Knissel. Der 62-jährige Erhard Helfenstein will zudem in Fockenberg-Limbach erneut Ortsvorsteher werden. Wichtig war den Kandidaten laut Wählergruppe, nicht weiter die Parteienlandschaft im Ort zu bedienen, sondern übergreifend und unabhängig die Zukunftsthemen anzugehen. zs