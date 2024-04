Ero Zinßmeister wird sich noch einmal um das Amt als Ortsbürgermeister bewerben. Die FWG hat ihn in der Mitgliederversammlung einstimmig nominiert.

Es soll seine vierte und letzte Amtszeit werden, hat der 62-Jährige schon angekündigt. Seit 2009 leitet er die Geschicke der Gemeinde. Auch im Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg und im Kaiserslauterer Kreistag ist Zinßmeister engagiert. Dort will er ebenso gerne weiter aktiv sein: Die FWG-Liste für den Verbandsgemeinderat führt der Steuerberater an, auf der Kreistagsliste ist er auf Platz drei zu finden. Zinßmeister will als Ortsbürgermeister noch gerne Projekte zu Ende bringen. Als Motivation für seine erneute Kandidatur führt er denn auch an: „Ausbau Lautertalradweg, Umgehung B270 zum Industriegebiet Nord, Windenergieanlagen in Sulzbachtal.“ Der FWG-Mann ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Stiefkinder, außerdem fünf Enkel. zs