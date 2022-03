Das neue Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde wird der örtlichen Einheit Enkenbach-Alsenborn voraussichtlich in zwei Monaten zur Verfügung stehen. Der Verbandsgemeinderat hat den Auftrag dafür an die Firma Magirus GmbH aus Ulm vergeben.

Die Erleichterung darüber war allen Beteiligten auf der Ratssitzung am Donnerstagabend deutlich anzumerken. Die Wehrleitung sei bei diesem Projekt sehr rege tätig gewesen, sagte Bürgermeister Andreas Alter (SPD). Sie habe letztendlich die Ausschreibung zu einem guten Ergebnis geführt. „Vor allem bewegt sich das Angebot in unserem Rahmen.“ 873.000 Euro seien als Obergrenze vorgegeben worden. Das neue Fahrzeug werde zu einem Preis von 869.000 Euro ausgeliefert. „Um die bestehende Notlage, also den Ausfall der Drehleiter, schnellstmöglich zu beseitigen und die Mietdauer für die Leihdrehleiter so gering wie möglich zu halten, ist eine zügige Auftragserteilung erforderlich gewesen“, führte der Bürgermeister aus. Wehrleiter Torsten Erlenbach ergänzte: „Das Fahrzeug ist relativ fertig und wird jetzt noch auf uns passend gemacht.“ Nur deswegen sei die recht kurze Lieferfrist überhaupt möglich.

Fördermittel von Land und Kreis

Manfred Petry (FWG) bedankte sich bei allen Beteiligten für die schnelle Ersatzbeschaffung für die Feuerwehr. „Bei dem Kaufpreis handelt es sich ja doch um einen stolzen Betrag.“ Er wolle gerne wissen, wie es um Zuschüsse bestellt sei und welche Summe dann am Ende für die Gemeindekasse anfalle. Für die Verwaltung erläuterte Gunter Spohn, dass vom Land an Fördermitteln 268.000 und von der Kreisverwaltung 198.000 Euro zu erwarten seien. Es werde versucht, das alte Drehleiter-Fahrzeug zu verkaufen. Er schätze den möglichen Erlös auf eine Summe zwischen 50.000 und 80.000 Euro. Letztendlich erbat der Bürgermeister die Zustimmung der Ratsmitglieder für den Auftrag zur Lieferung der Drehleiter für die Verbandsgemeinde. Die Auftragsvergabe wurde einstimmig beschlossen.