300.000 Euro vom Land erhält das Nardini-Klinikum „St. Johannis“ in Landstuhl. Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner berichtet, kann mit dem Geld dort die Erweiterung der Brandmeldeanlage finanziert werden. „Die Mittel stammen aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes, das mit insgesamt 145,5 Millionen Euro Maßnahmen an Krankenhäuser und Kliniken in Rheinland-Pfalz fördert, um eine gesundheitliche Versorgung flächendeckend und bedarfsgerecht auf hohem Niveau zu halten“, so Schäffner.