Die Vollsperrung der Hauptstraße hat in den ersten Tagen zu massiven Staus in der Landstuhler Innenstadt geführt. Inzwischen hat das Ordnungsamt die Grünphase der Ampel am Pallmanns Eck verlängert, teilt Erster Beigeordneter Uwe Unnold auf Anfrage mit.

Die neue Taktung gelte seit Mittwoch: Bei der Einfahrt aus der Ludwig- in die Kaiserstraße haben Rechts- und Linksabbieger seither mehr Zeit, um die Kreuzung zu passieren, erläutert Unnold. Der Rückstau in die Weiherstraße habe sich dadurch verringert. „Laut unserem Ordnungsamt hat sich die Situation mittlerweile entschärft“, sagt der Beigeordnete, schränkt jedoch ein, dass im Berufsverkehr trotzdem noch mit Verzögerungen zu rechnen sei.

Innenstadt möglichst umfahren

Zudem habe die längere Grünphase für den Verkehr aus der Ludwigstraße Nachteile für all jene, die von der Kaiserstraße aus abbiegen wollen. Ihre Ampel zeigt länger rot. „Geht ja nicht anders“, merkt Unnold an. Der Beigeordnete versichert, dass das Ordnungsamt die Verkehrssituation im Auge behalten und notfalls nachsteuern werde. Den Verkehrsteilnehmern rät Unnold, die ausgeschilderten Alternativen zu nutzen und die Innenstadt möglichst zu umfahren.

Die Sperrung der Hauptstraße soll rund zehn Monate dauern. Zunächst werden dort die alten Leitungen erneuert, bevor es an die Neugestaltung des Kolpingplatzes geht. Für die Zeit der Sperrung fließt der gesamte Verkehr durch die Ludwigstraße, die normalerweise Einbahnstraße ist.