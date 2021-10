Auch nachts soll in Weilerbach künftig weiterhin zu hören sein, wie viel Uhr es ist: Der Gemeinderat hat jetzt entschieden, das Zeitläuten an der protestantischen Kirche nicht abzustellen, informiert Ortsbürgermeister Horst Bonhagen: „Aus Traditionsgründen.“

Die Entscheidung in nicht öffentlicher Sitzung sei einmütig gefallen. Also bleibt es beim Glockenschlag im Viertelstundentakt. Ein Anwohner hatte dagegen protestiert, weil er sich in seiner Wohnung unweit der Kirche durch den Glockenschlag massiv beim Schlafen gestört fühlt. Das Presbyterium der Kirchengemeinde hatte sich deshalb bereits mit der Frage auseinandergesetzt, ob das Zeitläuten zwischen 22 und 6 Uhr ausgestellt werden soll. Doch auch dessen Mitglieder entschieden: Der nächtliche Glockenschlag soll bleiben. Recherchen des Presbyteriums offenbarten dann aber, dass nicht die Kirche, sondern die Ortsgemeinde Eigentümerin der Turmuhr und der Glocken ist. Also befasste sich nun der Gemeinderat mit dem Thema.