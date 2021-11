Beim Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr Schopp wurde Hauptbrandmeister Michael Ufer mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 45 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Die Ehrung nahm die Erste Beigeordnete des Landkreises Kaiserslautern, Gudrun Heß-Schmidt, vor.

In ihrer Laudatio drückte sie ihre hohe Wertschätzung und tiefen Respekt für das jahrzehntelange berufliche und ehrenamtliche Engagement Ufers aus, der 1976 mit 16 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens eintrat. Nach seinem Eintritt in die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern (1986) war er im dortigen Brandschutzreferat tätig. Zum Jahresende 2019 wurde Ufer als Stellvertretender Leiter des Referats Feuerwehr und Katastrophenschutz in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Leib und Seele ist Michael Ufer noch Feuerwehrmann. Herzensangelegenheit war und ist für ihn die Jugendfeuerwehr. Besonders wichtig war dem Mitgründer des Vereins Blaulicht der Aufbau eines Kriseninterventionsteams und der Notfallseelsorge. Nicht zu vergessen: Ufers Einsatz 2006 bei der Planung und Organisation der Fußball-Weltmeisterschaft im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Seine Vorträge, Planungen und Teambesprechungen sind noch vielen Beteiligten in Erinnerung.

Zum Ausbilder ernannt

Großes Engagement in der Feuerwehr zeigt Ufer, der 1991 in die Freiwillige Feuerwehr Schopp eintrat und von 1993 bis 1998 Stellvertretender Wehrführer war, auch heute noch. In zahlreichen Lehrgängen hat er sich fachliches Wissen und praktisches Können angeeignet. Beim diesjährigen Ehrenabend wurde Michael Ufer zum Ausbilder in der Feuerwehrausbildung in der Verbandsgemeinde Landstuhl bestellt. Für seine herausragenden Verdienste erhielt er bereits 2019 das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber und 2018 das Goldene Feuerwehrehrenzeichen am Bande.

Bei weiteren Ehrungen an diesem Abend wurden Marco Hauck, Stephan Hauck und Michael Ufer für 30 Jahre Zugehörigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Schopp von der Verbandsgemeinde Landstuhl mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber für 20 Jahre Dienst in der Feuerwehr erhielt Jens Jagielski.