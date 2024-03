Die Lauterer Brunnen fließen wieder. Das Startsignal am Fackelbrunnen in der neuen Stadtmitte gab zum ersten Mal Beigeordneter Manuel Steinbrenner. Obwohl zurzeit in Urlaub, hatte sich der Heidelberger den traditionellen Augenblick des Brunnenstarts nicht entgehen lassen wollen.

Als Orte der Begegnung hätten Brunnen eine wichtige Funktion, erläuterte Manuel Steinbrenner am Mittwoch bei der Eröffnung, die immer in der Woche vor Ostern stattfindet. Das Mitglied des Stadtvorstands sprach von einer Stadt, die verwöhnt sei von Wasser, obwohl dieses heute viel zu wenig sichtbar sei. „Wo Wasser ist, findet Leben statt.“ Er freute sich, in diesem Jahr endlich wieder den vor 85 Jahren von einem Lauterer erbauten Fackelbrunnen starten zu können. Einen Brunnen, der auch schon einen Umzug hinter sich gebracht habe.

Wasser als eine Quelle des Lebens sei Kaiserslautern ein Anliegen, es zugänglich zu machen heute selbstverständlich – jedoch nicht immer einfach, hob der Beigeordnete hervor. Um die Brunnen die Saison über am Laufen zu halten, sei ständige Wartung durch Mitarbeiter der Brunnenabteilung erforderlich. Rund 55.000 Euro seien dafür im städtischen Budget reserviert.

Wasserrauschen bis 22 Uhr

Für die Renovierung des Fackelbrunnens, der im vergangenen Jahr fast komplett stillgelegt war, waren mit der Erneuerung von elektronischen Arbeiten und der Anschaffung von Schaltschränken außerdem Kosten in Höhe von ungefähr 20.000 Euro angefallen. Steinbrecher dankte allen an der Instandhaltung und den Reparaturen beteiligten Mitarbeitern für ihr Engagement. Und dann hieß es endlich „Wasser marsch!“

Rauschend sprühten die Fontänen des Fackelbrunnens hoch hinauf in Richtung Himmel. Ein Dutzend Fischlein am Rand sprudelte frisch geputzt und munter mit. Bis spätestens 22 Uhr sollen die Wasser künftig rauschen, danach werde mit Rücksicht auf die Anwohner abgestellt, schilderte Norbert Christmann vom Referat Gebäudewirtschaft. Eine LED-Beleuchtung mit Farbspiel ab Beginn der Dunkelheit sei noch angedacht.