Gute Nachricht für die lärmgeplagten Anlieger an der Landstuhler Bahnlinie: Das lange Warten auf die Lärmschutzwand hat bald ein Ende. Im nächsten Jahr soll gebaut werden, kündigte Stadtbürgermeister Ralf Hersina an.

„Bereits 2014/15 hat die Bahn erzählt, dass die Lärmschutzwand in zwei Jahren gebaut wird“, erinnerte Hersina am Dienstagabend im Stadtrat an die lange Vorgeschichte.