Ich möchte mir ein E-Auto anschaffen. Was muss ich dabei beachten? Wie klappt das mit dem Laden? Diese und viele andere Fragen rund um das Thema E-Mobilität, E-Ladesäulen und Photovoltaik bewogen die Besucher am Freitagnachmittag in der Ortsmitte beim Mural-Art-Kunstobjekt an der Trafostation, Fachleute um Rat zu fragen.

„Energie“ heißt die meterhohe Wandmalerei. Von weitem sichtbar schmückt das Mural-Art-Kunstobjekt von Carl Kenz aus Kaiserslautern die Front der Trafostation. Passend dazu befindet