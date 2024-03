Die Freie Wählergruppe Bann hat ihre Liste für die Gemeinderatswahl am 9. Juni dieses Jahres aufgestellt. Alle 16 Kandidaten wurden einstimmig in der Mitgliederversammlung gewählt. Dass es der Wählergruppe gelungen sei mit gleich fünf Kandidatinnen in die Wahl ziehen zu dürfen, darauf sei die FWG besonders stolz. Angeführt wird die Liste vom Ortsbürgermeisterkandidaten Michael Klingel auf Platz 1, auf Platz 2 folgt Richard Roschel und auf dem dritten Listenplatz Valentina Dietrich.

Gemeinderatsliste

1. Michael Klingel, 2. Richard Roschel, 3. Valentina Dietrich.4. Roman Malarenko, 5. Maria Wolf, 6. Stefan Straßer, 7. Marianne Müller, 8. Werner Roth, 9. Stefan Hübner, 10. Andreas Leidner, 11. Alisia Junker, 12. Roland Schmidt, 13. Karsten Wolf, 14. Jürgen Dietrich, 15. Johannes Reimertshofer, 16. Simone Müller. Derzeit verfügt die FWG über sechs Sitze im Bännjer Gemeinderat.