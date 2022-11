Für 896.000 Euro wird die Straße Eichenhübel in Bruchmühlbach-Miesau ausgebaut. Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung der WVE Kaiserslautern am Freitagabend einstimmig zu.

Kritischer Punkt sei die Einmündung in den Eichenhübel. Hier wird der bestehende Fahrbahnteiler entfernt und durch einen schmäleren ersetzt. Eine Querung für Radfahrer und Fußgänger ist nicht vorgesehen, da dies an dieser Stelle zu gefährlich sei, so der Planer. Aus den Reihen des Rats gab es den Einwand, dass an der Einmündung aber viele Leute den Eichenhübel überquerten. Da der Kindergarten in der Nähe sei, liefen dort auch viele Kinder über die Straße. Der Planer will mit baulichen Akzenten wie Grünflächen eine Überquerung verhindern.

Anzahl der Parkplätze bleibt unverändert

Insgesamt werden 230 Meter im Vollausbau erneuert, wie der WVE-Vertreter vortrug. 130 Meter Fahrbahn werden asphaltiert, die Seitenarme mit den Wendehämmern sollen wie auch der Bürgersteig mit Verbundsteinen ausgelegt werden. An der Kindertagesstätte soll der Bürgersteig an die Einrichtung angrenzen. Zwischen Bürgersteig und Fahrbahn sind Parkflächen vorgesehen. Die Anzahl der Parkplätze bleibt unverändert, ebenso die Bushaltestelle.

Die Ingenieurleistungen der WVE sind mit der Erstellung der Entwurfsplanung abgeschlossen. Einstimmig wurde beschlossen, die weiteren Ingenieurleistungen der Leistungsphasen fünf bis acht an das Ingenieurbüro Kohns Plan, Neunkirchen, zu vergeben. Die Kosten belaufen sich auf 48.333 Euro.