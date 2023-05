Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sich von einem Kutscher durch die violett blühende Heidelandschaft bei Mehlingen fahren zu lassen, auf diese beliebte Attraktion müssen die Besucher auch in diesem Jahr, dem dritten in Folge, verzichten. Machte in den vergangenen beiden Sommern Corona den Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung, gibt es dieses Mal einen anderen Grund.

Die Wege, die durch die Mehlinger Heide führen, sind in einem schlechten Zustand. Ganz ausgespült seien sie, berichtet Mehlingens Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD). An manchen Stellen