Inwieweit kann die Stadt den SV Otterberg bei der Realisierung seines Bike-Parks finanziell unterstützen? Eine Antwort auf diese Frage soll die Verbandsgemeindeverwaltung finden.

„Das Projekt wird vom Stadtrat sehr geschätzt, weshalb wir dem Sportverein bereits vor rund 1,5 Jahren eine Fläche, die sich im Besitz der Stadt befindet, zu äußerst günstigen Konditionen verpachtet haben, damals allerdings unter der Voraussetzung, dass der SV das Projekt eigenständig beziehungsweise mit Hilfe eines Förderers finanziert“, erläuterte Stadtbürgermeisterin Martina Stein in der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend. Jetzt habe der Verein an die Stadt einen Zuschussantrag gestellt und um 9200 Euro finanzielle Hilfe gebeten.

„Da Otterberg hoch verschuldet ist, können wir über unseren Haushalt die Vereine in der Stadt leider nicht finanziell unterstützen. Die Stadt hat jedoch in der Vergangenheit eine Spende über 25.000 Euro bekommen, die speziell für die Förderung von Projekten aus den Bereichen Sport und Freizeit vorgesehen ist. Allerdings hat uns die Kämmerei der Verbandsgemeinde in einer ersten Auskunft mitgeteilt, dass das Geld ausschließlich für Projekte verwendet werden darf, die von der Stadt realisiert werden. Projekte Dritter können damit nicht unterstützt werden“, erklärte Stein.

Nun hat der Stadtrat die Bürgermeisterin beauftragt, mit Hilfe der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde nach einer Möglichkeit zu suchen, wie dem SV mit Mitteln aus dem Spendentopf geholfen werden kann – wobei die Förderung jedoch auf 5000 Euro gedeckelt werden soll.