Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegen die Einführung einer sogenannten Bettensteuer für gewerbliche Übernachtungen in Landstuhl machen die Hoteliers der Sickingenstadt mobil. Was die Inhaber aufregt und was die Stadtspitze dazu sagt.

In der Sickingenstadt gibt es acht Hotels, die im Jahr 2022 72.950 Übernachtungen verbucht haben. Die endgültigen Zahlen fürs vergangene Jahr liegen noch nicht vor. „Doch von Januar