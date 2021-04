Als einen „historischen Moment“ hat Dorfchefin Beate Rudat (FWG) die Freigabe der Ortsdurchfahrt von Hirschhorn am Freitagnachmittag bezeichnet. Humor bewies sie außerdem mit einem Banner, das ein Mautsystem zum Füllen der leeren Gemeindekasse einführen will. Es soll seinen Platz an der Fassade des Bürgerhauses finden.

Die drei Jahre währende Sperrung hat den Bürgern von Hirschhorn, Olsbrücken, Sulzbachtal, Eulenbis und dem Lautertal einiges abverlangt. Dessen waren sich alle Anwesenden bewusst – diese lobten die Geduld und das Verständnis, die Bürger und Pendler in dieser Zeit aufbringen mussten.

Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), machte die Dimension des Projektes deutlich und nannte einige Stichpunkte: fast 5,7 Millionen Euro Gesamtkosten, sieben Bauherren und sieben Bauabschnitte. „Es war ein sehr, sehr spannendes und sehr aufwändiges Projekt, das eine intensive Zusammenarbeit erforderlich machte.“ Es habe einige Erschwernisse gegeben: Von Wasser in der Baugrube bis hin zu Kampfmittel, die bei den Bauarbeiten gefunden worden seien. „Es musste ständig nachgesteuert und improvisiert werden“, schilderte Lutz.

„Dieser Tag muss wie Weihnachten und Ostern zusammen sein“, scherzte Landrat Ralf Leßmeister (CDU) mit Blick zu Rudat, die in ihrer Funktion oft die Klagen der Bürger zu hören bekommen hatte. Leßmeister zeigte sich froh darüber, dass der Landkreis für dieses Vorhaben nicht in die Kasse greifen musste. „Es tut sich was im Lautertal. Ich bin zuversichtlich, dass es in neuem Glanz erstrahlt“, nannte er den Kreiselbau von Katzweiler, der sich laut Lutz voraussichtlich bis nächstes Jahr ziehen wird, und die Alte-Welt-Initiative als weitere Vorhaben. Außerdem verwies er auf die Sperrung der Lautertalbahn mit Schienenersatzverkehr ab Montag wegen des Bahnhofsumbaus.

„Auch die Eulenbiser und Sulzbachtaler hart betroffen“

Harald Westrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach (SPD), bezeichnete die Bauphase als eine „harte Zeit“ und fand lobende Worte für die Hirschhorner. Aber auch insbesondere die Eulenbiser und die Sulzbachtaler seien hart betroffen gewesen und die Olsbrücker hätten weite Umwege in Kauf nehmen müssen. „Es gab keine andere Lösung“, unterstrich er.

Alleine 1,3 Kilometer neue Wasserleitungen und 100 Anschlüsse seien verlegt worden, hinzu kamen Kanalsanierungsarbeiten und Haushaltsanschlüsse für Mischwasser, berichtete er. Damit hätten die Werke der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg einen Brocken in Höhe von 1,12 Millionen Euro stemmen müssen. Im Hinblick auf die Fahrbahnerneuerung eines Abschnitts der Sambacher Ortsdurchfahrt, die im Herbst beginnen soll, meinte er: „Ich hoffe, das geht deutlich schneller.“

Für Rudat war dieser Tag ein besonderer. „Wir haben’s geschafft. Ein großes Werk ist vollbracht. Das ist ein historischer Moment“, sagte sie und schob scherzend hinterher: „Wir waren schneller als Stuttgart und schneller als Berlin.“ Die Ortsbürgermeisterin bedauerte, dass eine große Party ausfallen muss, kündigte aber an, dies nachzuholen. Ihr Dank galt den Hirschhornern. „Sie haben es mit Bravour ertragen, viel Geduld aufgebracht und Unwägbarkeiten überstanden.“

Gemeinde erhält einen Landeszuschuss von 185.000 Euro

Sie habe sich gewünscht, dass Bund und Land die Kosten für die Verbreiterung und Barrierefreiheit in Höhe von 900.000 Euro komplett übernehmen, was jedoch nicht der Fall sei. Stattdessen erhält die Gemeinde gemäß des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes einen 65-prozentigen Zuschuss von rund 185.000 Euro.

Rudat hatte schon eine Idee, wie die Lücke in der Kasse gefüllt werden kann. „Wir werden mit der Freigabe eine Maut einführen“, sagte sie lachend und ließ ein riesiges Banner entfalten. „Wir brauchen Geld“, meinte sie mit Hinweis auf die Klage zur Senkung der Umlage vor dem Verwaltungsgericht.

In großen roten Lettern auf weißem Untergrund ist auf dem Banner zu lesen: „Finanzierungsmodell Hirschhorn“. Auch die Preise für Tages-, Wochen-, Monats- und Jahrestickets von einem bis 150 Euro sind angegeben und am unteren Rand des Banners heißt es: „Die Einnahmen aus dieser Maut werden von der Kommunalaufsicht als Alternative zur geforderten Grundsteuererhöhung anerkannt.“ Der Platz, an dem das Banner befestigt wird, steht bereits fest: die Fassade des Bürgerhauses.

Zur Sache:

Genau drei Jahre dauerte der Ausbau der Ortsdurchfahrt Hirschhorn. Nötig geworden war er aufgrund des teils desolaten baulichen Zustands und der Bedeutung der Straße für den Verkehr. Die Arbeiten mussten unter Vollsperrung ausgeführt werden, weswegen eine teils großräumige Umleitung erforderlich war. Die Gesamtkosten lagen bei 5,678 Millionen Euro, wovon der Bund 2,8 Millionen trug. Das Land beteiligte sich mit 40.000 Euro, die Stadtwerke Kaiserslautern mit 48.000 Euro, die Pfalzwerke mit 35.000 Euro und die Telekom mit 550.000 Euro.