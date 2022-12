Bei einer Feierstunde im Großen Saal der Kreisverwaltung hat Landrat Ralf Leßmeister das Heimatjahrbuch 2023 für den Landkreis Kaiserslautern vorgestellt.

„Ich bezeichne das Heimatjahrbuch gerne als die Visitenkarte des Landkreises“, sagte Leßmeister. Das neue Heimatjahrbuch für den Landkreis Kaiserslautern ist ab sofort im Buchhandel erhältlich, teilt die Kreisverwaltung mit. Auf mehr als 200 Seiten bietet es Berichte, Geschichten und Gedichte von Autorinnen und Autoren aus der Region. Das Heimatjahrbuch soll einen Eindruck davon vermitteln, was es heißt, im Landkreis Kaiserslautern zu leben, zu lernen, zu arbeiten. „Die Themen reichen von Beobachtungen seltener Vögel am Kranichwoog über einen Besuch der Schülerinnen und Schüler der IGS Enkenbach-Alsenborn in Ruanda bis hin zu einem Rückblick auf die Stationierung von Atomkanonen in der Pfalz“, umreißt die Kreisverwaltung, was dem Leser geboten wird. Beiträge über die Glashütten bei Otterberg, ein Erzbergwerk im Reichswald und einen ehemaligen Eisenbahntunnel in Hütschenhausen geben Einblicke in die Arbeitswelt vergangener Jahrhunderte. Kleine Erzählungen und Gedichte in pfälzischer Mundart runden das Buch ab.