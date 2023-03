Trotz Steuererhöhung steht weist der Rodenbacher Haushalt für das Jahr 2023 rote Zahlen aus. Im Ergebnishaushalt steht ein Fehlbetrag von 501.302 Euro, im Finanzhaushalt ein Minus von 245.794 Euro.

Dennoch meinte Ortsbürgermeister Markus Schick (CDU), dass die Gemeinde finanziell gut dastehe. Der Finanzmittelbedarf könne aus dem Kassenbestand, der 4,58 Millionen Euro betrage, bestritten werden. Für den Kindergartenneubau ist ein Kredit von 2,5 Millionen Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren sei der Schuldenstand auf 84.000 Euro reduziert worden.

Die Gemeinde zahle in diesem Jahr 1,9 Millionen Euro Umlage an die Verbandsgemeinde und 2,3 Millionen Euro an den Kreis. „Das ist von uns eingenommenes Geld, mit dem wir nicht Arbeiten können“, so der Ortsbürgermeister. Für 4,64 Millionen Euro sind Investitionen geplant. Die größten sind hierbei der Kindergartenneubau mit 2,5 Millionen Euro. Für Straßenbau sind 1,4 Millionen veranschlagt. Für den Ausbau der ehemaligen Bahntrasse (Bachbahn) als Rad- und Wanderweg sind 735.000 Euro vorgesehen, wobei es hier 549.600 Euro an Zuwendungen gibt.