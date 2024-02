Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein großes Gartenhaus an der Bundesstraße 48 in Fischbach ist am Dienstagabend komplett niedergebrannt. Die Feuerwehren waren mit rund 50 Kräften im Einsatz.

Gegen 20 Uhr wurde zunächst die Hochspeyerer Wehr alarmiert. „Als die Kollegen vor Ort eintrafen, stand das Haus schon in Vollbrand“, berichtet auf Anfrage der Wehrleiter der Verbandsgemeinde