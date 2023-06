Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur das Gedenken an Sickingens Todestag vor 500 Jahren und die Verleihung der Stadtrechte vor 700 Jahren sind in Landstuhl Grund zum Feiern. Die Freunde der Malerei begehen ihr 40. Jubiläum. Was bei der Vereinsarbeit herauskommt, war bei der Jahresausstellung in der Stadthalle zu bestaunen.

Die Jahresausstellung in der Stadthalle Landstuhl am vergangenen Wochenende stand folglich ebenfalls im Zeichen des 40. Jubiläums. Vereinsvorsitzender Walter Utzinger nahm bei der Vernissage am Samstag