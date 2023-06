Frank Matheis geht für die SPD in Hütschenhausen ins Rennen um das Amt des Ortsbürgermeisters. Die Mitglieder der Gemeinderatsfraktion und des Ortsvereins der Sozialdemokraten nominierten ihn einstimmig als Kandidaten für die Kommunalwahl 2024.

„Wir brauchen einen Bürgermeister, der für die Leute ansprechbar ist, der ein starker Anwalt für die Interessen der Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger ist“, betonen die Vorsitzenden von SPD-Gemeinderatsfraktion und SPD-Ortsverein, Hajo Becker und Volker Schneider, sowie Volker Nicolay, Erster Ortsbeigeordneter. Alle Kompetenzen, die dafür nötig seien, bringe Frank Matheis mit.

Beruflich setzt sich der Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht sowie Wirtschaftsmediator (FH) als stellvertretender Geschäftsführer des Saarländischen Städte- und Gemeindetages für die Durchsetzung der Interessen der Kommunen gegenüber Land und Bund ein. „Besser qualifiziert für das Amt geht nicht, gerade, wenn mit juristischem Know-how und Verhandlungsgeschick Förderprojekte in die Gemeinde gezogen werden können“, findet der ehemalige Ortsbürgermeister Becker.

Jurist und Familienvater

Der promovierte Jurist ist 47 Jahre alt und gebürtiger Hütschenhausener. Er lebt mit seiner Familie, Ehefrau Birgit und den Söhnen Johannes, Leonard und Alexander sowie Familienhund Lenny, sowie mit seinen Eltern gemeinsam in einem Drei-Generationen-Haus. Seine Ehefrau betreibt ein Gesundheitszentrum im Ort. „Er erlebt also unmittelbar, was allen Generationen von jung bis alt vor Ort wichtig ist und auf was es ankommt“, bekräftigen die drei Sozialdemokraten. Matheis gehe zudem auf Leute zu, höre zu, und sei offen für die Ideen und Meinungen anderer. Seine Position bilde er aus sachlichen Erwägungen.

„Ich will das Miteinander, das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen und dazu gehört vor Ort einfach der persönliche Austausch“, sagt der Kandidat. Deshalb starte er schon jetzt eine Zuhörtour, um die Ideen, Anregungen und Kritiken der Leute in sein Programm aufzunehmen. „Sollte ich gewählt werden, werde ich als erste Amtshandlung wieder persönliche Bürgersprechstunden in allen Ortsteilen einführen“, betont Matheis.