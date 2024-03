Mal scheint die Sonne, mal kann es nass werden. Der teils ruppige Wind bleibt dabei in den kommenden Tagen ein Störfaktor. Zumindest werden die Temperaturen am Osterwochenende recht frühlingshaft.

Ein kräftiges Tief bei den Britischen Inseln bringt in den kommenden Tagen mit milder südlicher bis südwestlicher Strömung einige Schlechtwetterstaffeln. Am Wochenende könnte ein schwaches Hochdruckgebiet über Mitteleuropa den Störungseinfluss vorübergehend unterbinden und für längere trockene Phasen sorgen. Mit etwas sonniger Unterstützung werden die Temperaturen frühlingshafter, bevor in der neuen Woche weitere Schlechtwettergebiete vom Atlantik mit kühlerer Luft im Gepäck folgen. Bei der Ostereiersuche an den Feiertagen sollte der Blick aber stets gen Himmel gerichtet sein.

Donnerstag (Gründonnerstag)

Mit lebhaftem Südwestwind ziehen immer wieder kompaktere Wolkenfelder übers Land, die sich mit einigen Zwischenaufheiterungen abwechseln. Gelegentlich fällt etwas Regen oder es gehen kleinere Schauer nieder. Die Temperaturen liegen irgendwo zwischen Spätwinter und Frühling und erreichen tagsüber bei einem Niederschlagsrisiko von etwas über 50 Prozent zwischen neun und zwölf Grad. Die Sonnenscheindauer liegt zwischen drei und vier Stunden.

Freitag (Karfreitag)

Wolken dominieren am Freitag und es fällt gelegentlich schauerartiger Regen. Zwischendurch reißt die Bewölkung auf und lässt die Sonne hervorschauen. Die Temperaturen steigen in den trockenen Abschnitten auf 15 bis 18 Grad an. Der ruppige Wind schwächt sich allmählich ab. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt meist zwischen 70 und 80 Prozent. Die Sonne scheint zwischen drei und vier Stunden.

Samstag

Die Wolken bleiben in der Übermacht, lassen aber zwischendurch milchigen Sonnenschein durch. Bis auf wenige Regentropfen oder schwache Schauer sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 und 19 Grad. Der Wind kann vor allem während der Mittagszeit ruppig auffrischen. Das Regenrisiko liegt unter 30 Prozent. Die Sonne begleitet uns zwischen drei und vier Stunden.

Sonntag (Ostern)

Der Ostersonntag startet vielerorts freundlich. Die Ostereiersuche könnte bis zum Mittag trockenen Hauptes über die Bühne gehen. Dazu wird es mit 15 bis 18 Grad recht angenehm. Allerdings trübt sich der Himmel im Tagesverlauf von Westen immer mehr ein und Regen naht. Möglicherweise fällt der Regen ab dem Abend schauerartig und in Verbindung mit Blitz und Donner. Dann drohen auch Windböen. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt ab dem Abend auf über 80 Prozent. Die Sonne beglückt uns zwischen vier und fünf Stunden.

Montag (Ostern)

Abgesehen von kurzen sonnigen Phasen treibt ein böiger Südwestwind dickere Wolkenbatzen über die Region. Hin und wieder muss mit örtlichen Regenschauern gerechnet werden. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen höchstens 15 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt zwischen 60 und 70 Prozent. Die Sonnenscheindauer erreicht kaum mehr als drei Stunden.

Weiterer Trend

Auch nach Ostern setzt sich das durchwachsene Wetter voraussichtlich fort. Von Frankreich her überqueren uns öfter Regen- und Schauerwolken. Dazwischen gibt es kurze Beruhigungsphasen. Die Temperaturen bleiben dabei eher gedämpft.