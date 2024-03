Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FDP hat am Mittwochabend ihre Liste für die Kreistagswahl am 9. Juni aufgestellt. Nicht nur für Platz eins gab es mehrere Bewerber. Spitzenkandidat wurde letztlich Goswin Förster, der in der aktuellen Wahlperiode die zweiköpfige Kreistagsfraktion anführt.

Der 80-jährige Enkenbach-Alsenborner sitzt derzeit gemeinsam mit der 70-jährigen Emilie Dietz aus Mehlingen im Kreistag. Und ein FDP-Mitglied aus Mehlingen war es auch, das Dietz für