Der SPD-Landtagsabgeordneter Thomas Wansch lädt Sportvereine, die durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, für Dienstag, 9. Juni, 19 Uhr, zu einer Telefonkonferenz ein, um über mögliche Landeshilfen zu informieren.

„Neben den gravierenden sozialen Aspekten sind es vor allem die wirtschaftlichen Folgen, die den Vereinen Kopfzerbrechen bereiten“, weiß Wansch, wie er sagt, aus zahlreichen Gesprächen mit Vereinsverantwortlichen. „Die für Sportvereine wichtigen Einnahmen durch den Betrieb der Vereinsgaststätten sind weggebrochen. Gleichzeitig laufen regelmäßige Ausgaben für Pacht, Leasing, die Pflege der Sportanlagen sowie Gehälter für Trainer weiter.“

Um Vereinen unter die Arme zu greifen habe die Landesregierung ein eigenes Hilfsprogramm mit einem Volumen von zehn Millionen Euro aufgelegt. Dieses sehe für Vereine in Not Soforthilfen von bis zu 12.000 Euro vor. Die Zuschüsse müssten nicht zurückgezahlt werden. Die Umsetzung erfolge durch den Landessportbund.

Die Details dazu möchte Wansch gemeinsam mit Staatssekretär Randolf Stich in einer telefonischen Konferenz betroffenen Sportvereinen vorstellen. Interessierte können sich per E-Mail an Thomas.Wansch@spd.landtag.rlp.de anmelden und erhalten so den Zugangscode zur Telefonkonferenz.