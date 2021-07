Das Milchhäuschen in Bann soll einen barrierefreien Zugang erhalten. Außerdem ist geplant, eine Dauerausstellung zur Bedeutung des Gebäudes einzurichten. An den Kosten hierfür beteiligt sich die Leader-Region Westrich-Glantal – dieser gehören die Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau und Oberes Glantal an. Insgesamt beschäftigte sich ihr Vorstand mit zehn Vorhaben, für die ein Gesamtfördervolumen von einer halben Million Euro zur Verfügung steht. Ebenfalls berücksichtigt wurde ein Projekt in Mittelbrunn. Dort soll ein Generationentreffpunkt in der Ortsmitte entstehen. Dieser soll der Aktionsgruppe zufolge nicht nur den Einheimischen als Treffpunkt dienen, sondern auch für Wanderer des Mühlenwanderwegs als Rastmöglichkeit dienen. Zudem soll eine überdachte Picknick-Möglichkeit geschaffen, Bewegungsgeräte aufgestellt und ein Bolzplatz angelegt werden.