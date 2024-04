Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schachmatt im Wohnheim? Von wegen: Hier will man auch in der Freizeit gefordert sein, etwas dazulernen. In der Schachgruppe für Menschen mit Beeinträchtigungen hat jeder den Ehrgeiz, zu gewinnen – und einmal im Schachclub mitspielen zu können.

„Springer am Rand – Schimpf und Schand“ – diesen Spruch sowie Wörter wie Rochade und spanische Eröffnung sind Begriffe, die jedem Schachspieler geläufig sind.