Wenn am Montag der offizielle Startschuss für die Dorfmoderation in Stelzenberg fällt, sind die Bürger gefragt. Gemeinsam mit ihnen soll ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung der Gemeinde erstellt werden, Stärken benannt, Probleme angesprochen und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Es sollen alle Altersklassen und sozialen Gruppierungen, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, aber auch Vereine im Dorf angesprochen und zur Entwicklung von Ideen und Vorschlägen angeregt werden.

Die Auftaktveranstaltung, zu der alle Bürger eingeladen sind, findet am Montag, 23. Mai, um 18 Uhr im Bürgerhaus der Gemeinde statt. Dort wird Julia Kaiser vom beauftragten Planungsbüro „Stadtgespräch“ aus Kaiserslautern über die Dorferneuerung sowie den weiteren Verfahrensablauf informieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Präsentation der Ergebnisse der Fragebogenaktion, die im Herbst 2021 in Stelzenberg durchgeführt wurde.