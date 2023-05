Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit den warmen Tagen sind Hummel, Biene und Co. aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. Hungrig und auf der Suche nach Wohnung geht es rund. Wie der Mensch den Insekten Gutes tun kann.

Es summt wieder in der Luft. Besonders auffallend sind die dicken Brummer. Hummeln, so träge wie laut, fliegen gemächlich umher, wärmen sich morgens nach kühler Nacht meist erst an der Häuserwand,