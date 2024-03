Daniel Schäffner würde gerne eine zweite Amtszeit dranhängen: Der Mackenbacher SPD-Ortsverein nominierte ihn einstimmig als Ortsbürgermeisterkandidaten.

„Mackenbach fit für die Zukunft zu machen“: Das sei es, was ihn als Ortschef antreibe. Der 42-Jährige würde in Mackenbache gerne begonnene Projekte zu Ende bringen und noch so einiges anstoßen. Ein Vorhaben ist der Anbau der kommunalen Kindertagesstätte, „das finanziell größte Projekt, das die Gemeinde jemals realisiert hat“. Es sei richtig und wichtig, in den Nachwuchs zu investieren, betont der verheiratete Familienvater. Weiteres Vorhaben: In der Ortsmitte solle mit dem neuen Bebauungsplan ein Wohnprojekt für ältere Menschen entstehen, dass dann diesen Bereich prägen werde.

„Außerdem geht es in verschiedenen Projekten darum, die Lebensqualität der Menschen in Mackenbach, sei es bei der Gestaltung von Spiel- und Freizeitanlagen, beim Thema ,Mehr Grün im Dorf’ oder der Erhaltung der Infrastruktur, hochzuhalten.“ Insbesondere sei es ihm wichtig, den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zu stärken, Möglichkeiten zur Kommunikation und noch mehr Orte mit Aufenthaltsqualität im Dorf zu schaffen.

Der Betriebswirt ist nicht nur auf Ebene der Ortsgemeinde politisch aktiv, er sitzt auch im Verbandsgemeinderat und im Kreistag. Seit 2014 ist er Landtagsabgeordneter.

Schäffner führt zudem die SPD-Liste für den Mackenbacher Ortsgemeinderat an. Auf den nächsten Plätzen folgen: Bärbel Holzmann, Christian Kauf, Andreas Mertins, Ralf Machenschalk, Timo Luber, Michael Schmitt, Claudia Machenschalk, Timo Steinmetz, Christopher Eckler, Tim Clemens, Eva Lewandowsky, Felix Rößler, Annabel Pfeiffer, Sascha Löwen und Andreas Werle.