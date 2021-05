Fünf Beine haben gesunde Maikäfer nur im Märchen „Peterchens Mondfahrt“. Eigentlich bewegen sich die Tiere der Gattung Melolontha, wenn sie nicht gerade fliegen, auf sechs Beinen fort, wie alle Insekten. Darin unterscheiden sie sich auch nicht von den Junikäfern, die ihnen ähneln – allerdings nur auf den ersten Blick.

Alleine ob seiner Größe von bis zu drei Zentimetern ist der Maikäfer der deutlich beeindruckendere der beiden Braungeflügelten. Familiär sind Mai- und Junikäfer – Letzterer bringt es nur auf 14 bis 18 Millimeter Körperlänge – miteinander verwandt, sie gehören beide zu den Blatthornkäfern. Gut erkennbar sind diese an den fächer- oder eben blätterförmigen Fühlern, mit denen die Käfer riechen. Die männlichen Tiere finden dank der bis zu 50.000 Riechnerven zu den paarungsbereiten Weibchen, berichtet der promovierte Biologe Jürgen Ott aus Trippstadt.

Die Gattungsnamen verraten aber, dass es sich um unterschiedliche Käfer handelt. Melolonthé haben die Griechen den Maikäfer getauft, was soviel wie „Insekt, mit dem Kinder spielen“ bedeutet. Die Unterarten Feld- und Waldmaikäfer kommen in Rheinland-Pfalz vor, wobei der Feldmaikäfer der häufigere ist, sagt Ott. Waldmaikäfer seien vor allem im Bienwald zu beobachten, in diesem Jahr aber nicht in Massen.

Der eine trägt ein Zickzackmuster, der andere ist beidseitig behaart

Amphimallon solstitiale hingegen heißt der Gerippte Brachkäfer, der nur gemeinhin Junikäfer genannt wird. Er ist insgesamt heller braun als sein großer Verwandter und vor allem der Blick von der Seite verrät, um welchen der beiden es sich handelt: Der Maikäfer trägt ein schwarz-weißes Zickzackmuster auf dem Körper, dem Junikäfer fehlt dieses. Dafür ist er stärker behaart, worauf auch sein zoologischer Name hindeutet: amphimallos kommt aus dem Griechischen und bedeutet „beidseitig zottig“. In solstitiale hingegen steckt „sol“, Sonne, und es kann mit „die Sonnenwende betreffend“ übersetzt werden. Also: ein beidseitig behaarter Käfer, der im Juni vorkommt.

Als Nahrung dienen den Larven beider Gattungen Wurzeln. Aber während die Engerlinge des Brachkäfers sich drei Jahre lang vor allem in leichten, sandigen Böden entwickeln und hauptsächlich Graswurzeln fressen, bevorzugen insbesondere Waldmaikäferlarven feuchte, humose Erde und Baumwurzeln. Vier bis fünf Jahre leben sie unter der Erde. Als adulte Tiere fressen sich die Käfer beider Gattungen an Blättern und Blüten satt. Wurzel- und Blattfraß wird von Wald-, Park- und Gartenbesitzern nicht gerne gesehen. Daher gelten sowohl Mai- als auch Junikäfer durchaus als Schädlinge. Aber nur Maikäferpopulationen explodieren zwei- bis dreimal im Jahrhundert und können dann zur regelrechten Plage werden. Von nicht zu starkem Blattfraß erholten sich die Bäume zwar wieder, sagt Ott, werden aber zu viele Wurzeln vertilgt, sterben Gras, Obstbaum, Eiche und Buche.

Weil er Pflanzen schädigt, muss der Maikäfer den Gärtner fürchten

Das ist der Grund, warum die dämmerungsaktiven Maikäfer nicht nur Fledermäuse und Vögel wie Ziegenmelker, Krähe oder Baumfalke, sondern auch den Menschen fürchten müssen. Der ist nämlich in der Vergangenheit durchaus mit radikalen Mitteln gegen sie vorgegangen. Die Methoden der Bekämpfung reichen von einfachem Einsammeln, über mechanische Bodenbearbeitung, um die Eiablage zu verhindern oder die Entwicklung der Larven zu stören, über das Ausbringen eines Pilzes, der die Engerlinge befällt und tötet, bis hin zum Spritzen von Insektiziden. In früheren Jahrhunderten wurden sogar Kirchengerichtsprozesse gegen die Maikäfer angestrengt und der Bischof von Lausanne belegte sie 1479 mit dem Kirchenbann.

„Biologen sehen das etwas relaxter“, betont Ott. Einerseits ernährten die Käfer viele andere Tiere – „eine wahre Proteinbombe“ –, andererseits weist Ott darauf hin, dass auch ein abgestorbener Baum eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt. „Die Bekämpfung ist eher kritisch zu sehen, denn meist sind die Kollateralschäden größer als der Nutzen“, sagt er daher.

Früher gab es Menschen, die Maikäfersuppe kochten

Wo Tiere dennoch getötet wurden, endeten sie früher zum Teil vermahlen als Hühner-, Gänse- und Schweinefutter. Die Eier des derart gefütterten Federviehs sollen allerdings nicht besonders gut geschmeckt haben. Die Käfer selbst jedoch scheinen durchaus auch für den Menschen schmackhaft gewesen zu sein: Im Magazin für die Staatsarzneikunde aus dem Jahr 1844 ist ein Rezept für Maikäfersuppe abgedruckt. Auch als gezuckerte Variante soll es sie beim Konditor zu kaufen gegeben haben.

Die Junikäfer hingegen plagen den Menschen scheinbar nicht so sehr und werden deshalb auch nicht in großem Stil bekämpft. Sie schmecken allerdings vielen anderen Tieren und dienen diesen als Nahrungsgrundlage. Vögeln entgehen sie zwar dadurch, dass sie nachtaktiv sind, aber Fledermäusen, Maulwürfen und Spitzmäusen entkommen sie und ihre Larven oftmals nicht.

Der Maikäfer hat Literaten inspiriert

Der Maikäfer hat es – anders als der kleinere, wenn auch häufigere Junikäfer – Literaten und Liedermachern angetan. Das Schicksal der Sumsemanns, die fünfbeinig durchs Leben gehen müssen, seit einer ihrer Vorfahren durch einen bösen Holzdieb ein Bein abgehackt bekommen hatte, hat schon viele Kinder in seinen Bann gezogen. Gerd von Bassewitz hat sich die Geschichte ausgedacht und mit „Peterchens Mondfahrt“ einen Klassiker der Kinderbuchliteratur geschrieben. Mithilfe der Kinder Peter und Anneliese gelingt es dem Käfer am Ende, das Bein vom Mond zurückzuholen.

Auch bei Wilhelm Busch spielen die Maikäfer eine Rolle. „Max und Moritz, immer munter“ schütteln sie in ihrem fünften Streich „vom Baum herunter“, um sie dann wieder auszusetzen, und zwar in Onkel Fritzens Matratze. Aus der kriechen sie, „kritze, kratze“ , des Nachts wieder heraus und piesacken den braven Mann.

Mit dem Kinderlied „Maikäfer, flieg“ hat Reinhard Meys „Es gibt keine Maikäfer mehr“ nichts zu tun. Ein Unwohlsein beim Zuhörer können allerdings beide auslösen. In dem Kinderwiegenlied heißt es: „Maikäfer, flieg! Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist im Pommerland. Und Pommerland ist abgebrannt.“ Alles in allem ein wenig tröstliches Szenario, in dem ein Kind in einem kriegsversehrten Land allein zurückbleibt. Mey hingegen greift in seinem 1974 veröffentlichten Song das zunehmende Zurückdrängen der Natur auf, das den Käfern den Lebensraum nimmt. Außerdem machte sich Anfang der 1970er Jahre der Einsatz von DDT in der Landwirtschaft bemerkbar, durch den kaum noch Maikäfer zu beobachten waren. Meys nachdenklich stimmende Schlusszeilen lauten: „Vielleicht ängstigt mich ihr Fortgeh’n, denn vielleicht schließ ich daraus: vielleicht geh’n uns nur die Maikäfer ein kleines Stück voraus.“

Die Serie

Unter den Insekten sind die Käfer die größte Gruppe. Mehr als 35.000 Arten wurden weltweit bislang entdeckt, in Deutschland leben rund 6500 davon. Sie besiedeln fast alle Lebensräume, es gibt Pflanzen-, Fleisch- und Allesfresser unter ihnen. Die kleinsten Käfer werden nur einen Millimeter groß, die größten, in den Tropen lebenden, 17,5 Zentimeter. Fossile Funde belegen, dass sie bereits vor 265 Millionen Jahren auf der Erde lebten. In unserer Serie „Das kleine Käfer-ABC“ stellen wir in loser Folge einige Käferarten vor, die auch bei uns in der Region zu beobachten sind.