Um 18.40 Uhr steht fest: Christian Hirsch ist neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Der SPD-Politiker erreichte 54,7 Prozent der abgegebenen Stimmen und wird Amtsinhaber Erik Emich (CDU) am 17. Januar als Rathauschef ablösen. Der CDU-Kandidat Marcus Sauter kam auf 38,8 Prozent. Emich, der nur pro forma kandidiert hatte, erhielt 6,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,7 Prozent.

In den beiden kleinsten Gemeinden Gerhardsbrunn und Langwieden sind die Wahlhelfer freilich am schnellsten durch mit dem Zählen. In beiden Dörfern hat Christian Hirsch mit 64,2 und 61,3 Prozent