Zu Beginn der Sommerzeit luden der gemischte Chor und der Frauenchor Schrollbach zum musikalischen Kaffee-Nachmittag ein. Einen bunten Melodienreigen boten Chöre und Instrumentalisten. Nach dreijähriger Corona-Pause verbreiteten sie in der vollbesetzten Mehrzweckhalle Frühlingsstimmung.

Zur Tradition geworden sei die Veranstaltung, erklärte Moderatorin Marion Stoffel. „Nun will der Lenz uns grüßen“ sang passend zur Jahreszeit und begleitet von Hans Brehmer am Klavier der Gastchor. Das Programm eröffnete unter der Leitung von Winfried Stoffel der gemischte Chor Schrollbach. Auf einen irischen Segen (Möge die Straße uns zusammenführen) und die Comedian Harmonists (Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee) fiel die Auswahl. Ebenfalls von Stoffel geleitet wurden der gemischte Chor Rehweiler und der Männerchor aus Breitenbach und Dunzweiler.

Mit besonderen Beiträgen gefiel das Musikensemble Werner Lill, Winfried Stoffel (Geige) und Hans Brehmer (Klavier). „Mozarts kleine Nachtmusik“, „Ich glaube“ von Udo Jürgens und „Have a nice day“ trug locker swingend der Frauenchor aus Schrollbach vor. Den Dirigentenstab führte der an diesem Tag viel beschäftigte Winfried Stoffel. Zur Erheiterung aller Anwesenden hörte man „Die Gänseliesel“. Ein Sketch und Vorträge einzelner Chormitglieder vervollständigten die gemütliche Runde. „Goodbye my love, goodbye“, angestimmt von der Chorgemeinschaft Schrollbach und Rehweiler, beschloss einen kurzweiligen Nachmittag.