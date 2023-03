Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ortsbeirat Mölschbach will bei künftigen Bundestagswahlen den Auszählmodus in Sachen Briefwähler ändern. Dabei erhält er Unterstützung aus dem Landkreis: Auch hier gibt es Bestrebungen, das tatsächliche Gesamtergebnis aus Urnen- und Briefwählern künftig auch in den kleineren Ortsgemeinden transparent zu machen.

Bei der Bundestagswahl am 26. September machten in Rheinland-Pfalz mehr als 60 Prozent der Wähler ihr Kreuz nicht im Wahllokal, sondern daheim am Küchentisch.

In