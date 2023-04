Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass ein 38-Jähriger Mann im vergangenen Jahr ein zum Sportpark „Rote Teufel“ gehörendes Waldstück bei Mehlingen in Brand gesetzt und in Kaiserslautern mehrere, teilweise im Versuchsstadium steckengebliebene Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen und Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte begangen hat, sah die vierte Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern als erwiesen an. Er wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Gestützt auf die Expertise des psychiatrischen Sachverständigen sei er zum Zeitpunkt der jeweiligen Taten aufgrund einer schon lange andauernden chronischen Schizophrenie schuldunfähig