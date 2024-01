Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach den bundesweiten Protesttagen in der vergangenen Woche kommt Bewegung in die Landwirtschaftspolitik. Trotzdem bleibt der Frust bei den Bauern groß. Am Samstagabend fanden sich rund 100 Landwirte und Schaulustige auf einem Feld unweit des Ortseingangs Katzweiler zu einer Demonstration zusammen.

Mit einem Mahnfeuer bei Katzweiler machten Landwirte am Samstagabend ihrem Ärger erneut Luft. Das Entzünden des Feuers symbolisierte die Stimmung in der Branche, denn die ist nach wie vor aufgeheizt.