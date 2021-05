Das Motto lautet „Bürger fahren für Bürger“. Ehrenamtliche organisieren und betreiben die Bürgerbusse im Landkreis Kaiserslautern. Doch wie sieht es in Zeiten von Corona, strengen Hygienevorschriften und Abstandsregeln aus? Kann das Angebot gehalten oder angepasst werden?

Das Leben auf dem Land hat viele Vorzüge – manches ist jedoch schwieriger. Wege zum Einkaufen, zur Post, Bank oder Arzt sind oft weiter als in der Stadt. Gerade die ältere Bevölkerung kann oder will nicht immer mit dem Auto fahren. Doch der Bürgerbus ist weit mehr als ein reines Beförderungsmittel. Er bietet Raum für Kontakt- und Kommunikationspflege. Gerade in Corona-Zeiten kann dies für viele ältere Menschen besonders wichtig sein. Aufgrund der derzeitigen Auflagen ist der kostenfreie Fahrdienst in den Kommunen gar nicht oder nur noch sehr eingeschränkt möglich.

„Wir haben den normalen Bürgerbusbetrieb, also unseren Linienverkehr, im ersten Corona-Lockdown eingestellt“, erklärt Projektleiter Jochen Marwede aus Hochspeyer. „Unsere Fahrer sind ganz überwiegend altersbedingt in der Risikogruppe. Mit einem vollbesetzten Bus Runden zu drehen, schien nicht mehr verantwortbar.“ Als Ersatz wurde in Kooperation mit dem Förderverein „Aktiv für Hochspeyer“ ein Einkaufsservice organisiert. Jetzt sei jedem Bürger mit einem solchen Bedarf ein fester Einkaufspate zugeordnet. Der Bürgerbus wurde vor zwei Monaten auf einen Rufdienst umgestellt. Bürger können dienstags und donnerstags anrufen und für mittwochs und freitags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr eine Fahrt vereinbaren. „Wir fahren immer nur mit einem Fahrgast. beim Ein- und Aussteigen, wenn man in engeren Kontakt kommt, wird Maske getragen. Wir finden das Risiko mit diesen Maßnahmen akzeptabel und planen, den Bürgerbus erstmal so weiter zu führen“, so Marwede. Zwei bis drei Fahrgäste pro Tag nähmen das Angebot an.

Westrich: „Gefahr für ehrenamtliche Fahrer“

Harald Westrich (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sieht ebenfalls eine Gefahr für die ehrenamtlichen Fahrer. „Da das Bürgerbusteam selbst aus Rentnern besteht, die zur Risikogruppe gehören, haben wir den Betrieb bis zum Ende der Pandemie eingestellt. Um den Kontakt zu den bisherigen Nutzern nicht zu verlieren, haben die ehrenamtlichen Helfer einen Rundruf gestartet und Gespräche geführt. Damit soll auch der Vereinsamung von oftmals älteren und alleinstehenden Personen entgegengewirkt werden.“ Philipp Cherdron, der Leiter des Bürgerbus-Teams der VG Otterbach-Otterberg macht klar: „Sobald es wieder möglich ist, sind wir sofort im Einsatz.“

Für die Ortsgemeinde Steinwenden mit den Ortsteilen Obermohr und Weltersbach wurde vor einigen Jahren das Bürgerbusprojekt „MOBS“ ins Leben gerufen. „Eigentlich wollten wir ab 1. November wieder starten. Wir haben zum Schutz unseres Fahrpersonals den Betrieb aktuell komplett eingestellt. Unsere rund 20 Fahrer gehören fast ausschließlich den Risikogruppen an“, erklärt Vereinsvorsitzender Stefan Schirra.

AWO-Bus hat Betrieb wieder aufgenommen

Seit 2014 betreibt der AWO Ortsverein Bruchmühlbach-Miesau in eigener Regie den Bürgerbus. Um das Projekt kümmert sich Bernhard Hirsch. „Nachdem wir nach fast drei Monaten Ruhezeit den Betrieb wieder aufnehmen konnten, haben wir die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz umgesetzt.“ Dazu seien mehrere hundert Euro an Investitionen nötig gewesen. Dank großzügiger Sponsoren könnten die Fahrten weiterhin in der gesamten Verbandsgemeinde kostenlos angeboten werden. „Noch haben wir bis zu zehn Fahrten jeweils dienstags und donnerstags, sodass wir unseren Betrieb auch weiterhin in dieser Form aufrechterhalten wollen.“

„Wir hatten im Frühjahr den Fahrbetrieb für knapp drei Monate eingestellt und sind danach mit einem ausgeklügelten Sicherheits- und Hygienekonzept wieder eingestiegen“, schildert Matthias Mahl, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Hütschenhausen, die momentane Situation. „Wir desinfizieren die Griffflächen des Fahrzeugs nach jeder Fahrt, befördern immer nur einen Fahrgast und lüften nach jeder Fahrt gründlich durch. Fahrer und Fahrgast tragen selbstverständlich durchgängig einen Mund-/Nasenschutz und sind zudem durch eine extra eingebaute Plexiglasscheibe zwischen Fahrerbereich und Fahrgastzelle getrennt.“ Damit sei den Fahrgästen und den ehrenamtlichen Fahrern ein solides Schutz- und Sicherheitsniveau geboten. Die derzeit aktiven Fahrer hätten sich einstimmig dafür ausgesprochen, den Fahrbetrieb auch in der jetzigen Situation aufrechtzuerhalten.

Einkaufsservice in Schopp kaum nachgefragt

Das Schopper Shuttle ist laut Ortsbürgermeister Benjamin Busch derzeit nicht in Betrieb. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr habe man einen Einkaufsservice angeboten. Dieser sei jedoch aufgrund mangelnder Nachfrage wieder eingestellt worden.

Kai Wiehn, Abteilungsleiter Bürgerdienste der VG Weilerbach, will noch in dieser Woche den Einkaufs- und Besorgungsservice durch den Bürgerbus wieder stärker bewerben. Der Fahrdienst werde derzeit nicht angeboten. Das gesundheitliche Risiko für die älteren Fahrer und Mitfahrer schätze man als zu groß ein.

Der Bürgerbusverein in der Ortsgemeinde Weilerbach habe beschlossen, „De Sandhaas“ dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen zu lassen, sagt Bürgermeister Horst Bonhagen (SPD).

Bereits seit März fährt „Roderich“ in Rodenbach nicht mehr. Ortsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD) bietet bedürftigen Einwohnern an, dass ein Einkaufsservice oder Hol- und Bringdienste über ihn organisiert werden können.