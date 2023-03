Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein leichtverletzter Pkw-Fahrer sowie Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Samstagnachmittag an dem unbeschrankten Bahnübergang Richtung Schafmühle in Katzweiler ereignete. Das Winterwetter spielte eine entscheidende Rolle dabei.

Wäre der Winter nicht so kalt und schneereich wie in diesem Jahr, hätte gar nichts passieren müssen. Denn eigentlich wird gerade an der Schienenquerung in Katzweiler gearbeitet, um