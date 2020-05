„Der Haushalt 2020 kann ausgeglichen werden“, stellte Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) fest. Fast eine Million Euro sind in Kottweiler-Schwanden an Investitionen vorgesehen.

Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von 2,29 Millionen Euro vor, denen Aufwendungen von 1,98 Millionen Euro gegenüberstehen. Somit ist hier ein Überschuss von 305.750 Euro vorhanden. Im Finanzhaushalt, sozusagen dem „Girokonto“ der Gemeinde, steht ein Plus von 343.905 Euro zu Buche. Schütz begründete das gute Ergebnis hauptsächlich mit den eingeplanten Bauplatzverkäufen.

Dorfmoderation verspätet sich wegen Corona

An Investitionen sind 909.600 Euro eingeplant. Die größten Positionen sind die Erschließung des Neubaugebiets „Langäcker“, der Ausbau der Wiesenstraße, die Jugend- und Vereinsförderung sowie brandschutztechnische Maßnahmen im Kindergarten. Auch für die Dorferneuerung sind Gelder bereitgestellt. Schütz merkte dabei an, dass die Dorfmoderation anstehe. Diese könne jedoch aufgrund der Corona-Krise noch nicht ausgeführt werden. Der Gemeinde stehen am Jahresende liquide Mittel von 538.000 Euro zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist 2020 nicht erforderlich. Der Schuldenstand wird sich am Jahresende auf 89.754 Euro belaufen, erläuterte sie weiter. Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts prägen vor allem die Steuern mit 927.146 Euro sowie Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge mit 728.630 Euro. Bei den Aufwendungen schlagen die Umlage für die Verbandsgemeinde- und für den Kreis zusammen mit 974.955 Euro und die Personalaufwendungen mit 516.370 Euro zu Buche. Einstimmig beschloss der Rat am Mittwoch den Etat.

Pachterlass für Gaststätte in der Sulzbachhalle

Gegen die von der Ortsbürgermeisterin getroffene Eilentscheidung, die Pacht für die Gaststätte in der Sulzbachhalle für März und April zu erlassen, wurden keine Bedenken geäußert. Weiter wurde beschlossen, die Pacht für Mai auf 50 Prozent zu reduzieren. Dies solle so lange gelten, bis der normale Wirtschaftsbetrieb wieder möglich sei.